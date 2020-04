Ce jeudi, le cap des 1.000 morts a été dépassé en Belgique

Parmi les personnes décédées, 93% avaient plus de 65 ans, et 40% plus de 80 ans, indiquent les porte-parole interfédéraux covid-19 dans leur conférence de presse quotidienne.

La résidence des personnes nouvellement décédées est répartie comme suit: 73 en Flandre, 75 en Wallonie et 35 à Bruxelles. Quant aux nouveaux positifs, 912 sont originaires de Flandre, 137 sont de Bruxelles et 327 de Wallonie.

Au total, 15.348 personnes ont été testées positives en Belgique, sur 60.462 tests réalisés. Le nombre de cas dépistés est toutefois inférieur au nombre réel de personnes infectées par le coronavirus en Belgique, seules les personnes les plus sérieusement touchées étant dépistées.