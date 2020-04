La plus petite commune de Flandre n’a encore aucun cas de coronavirus

Le cas de Herstappe fait penser à celui du petit village de Ferrera Erbognone, dans le nord de l’Italie. Au milieu de la province la plus touchée par les contaminations au coronavirus, Herstappe semble aussi épargné. Il faut dire qu’il s’agit du plus petit village limbourgeois, qui compte actuellement environ 80 habitants.

"Aucune contamination à Herstappe, c’est magnifique. Essayons de conserver cette situation", s’écrie le bourgmestre Leon Lowet. La commune pourrait en effet devenir très vite la plus touchée du Limbourg si le virus y apparaissait. Il faut cependant relativiser les chiffres.

"Si l’on compte le nombre de contaminations par millier d’habitants, et qu’on le transpose pour chaque commune, nous sommes à 0,15. Si on arrondit ce chiffre, nous sommes à 1, ce qui est un chiffre élevé pour Herstappe", explique le bourgmestre. "Un seul habitant contaminé et nous devenons la commune qui compte le plus haut pourcentage de contaminations. Mais avec les chiffres on peut tout prouver, et le contraire".