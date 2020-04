Le roi Philippe et le président chinois Xi Jinping se concertent à propos de matériel médical

Les deux chefs d'Etat ont évoqué l'évolution de la pandémie du coronavirus ainsi que la disponibilité de matériel médical et la recherche de vaccins et de traitements. Le souverain belge a remercié son interlocuteur pour la coopération avec la Chine dans la gestion de la pandémie et pour les dons de matériel médical en provenance de Chine.

Il a été convenu de renforcer les liens entre les instances responsables des deux pays, en particulier en ce qui concerne l'approvisionnement de matériel médical, selon le communiqué du Palais. Les deux hommes ont aussi évoqué l'importance de la coopération bilatérale dans la recherche, compte tenu de l'excellence des deux pays dans le domaine biomédical.

La situation des nombreux étudiants et résidents chinois présents en Belgique a également été abordée lors de la conversation téléphonique d’une vingtaine de minutes.

Le Palais royal a aussi tenu à souligner la fascination du roi Philippe pour la Chine. Le tout premier chef d’Etat à rendre une visite officielle à la Belgique après l’accession de Philippe au trône a d’ailleurs été le président Xi Jinping, du 30 mars au 1er avril 2014.

Un an plus tard, Philippe de Belgique rendait une visite officielle à la Chine (photos), en juin 2015. Il avait alors notamment visité la ville de Wuhan, qui a été si lourdement touchée par l’épidémie du coronavirus au début de cette année.