Pour la première fois en 170 ans, un castor a été aperçu à Bruges

"Dans le temps, on trouvait des castors partout en Flandre, mais les humains les ont exterminés. A partir de 1850, il n’y en avait tout simplement plus", indique Kristijn Swinnen, de Natuurpunt. "Depuis 2000, les castors semblent faire leur retour en Flandre, mis à part en Flandre occidentale où ils restaient absents. Mais ce n’est donc désormais plus le cas".

Les castors ne craignent généralement pas les hommes. On a récemment même pu en voir près de centres villes, comme par exemple à Louvain. "Avec les mesures du coronavirus, la vie est beaucoup plus calme à Bruges. La présence du castor y est donc peut-être lié, même si nous n’en sommes pas sûrs", ajoute Kristijn Swinnen. D’après cette dernière, le meilleur moment pour observer les castors reste lors des levers ou couchers du soleil.