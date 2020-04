Un Tour des Flandres virtuel, parcouru sur des rouleaux, diffusé ce dimanche par la VRT

La chaîne de télévision publique flamande Sporza et les organisateurs de la course Flanders Classics se sont associés pour trouver une alternative : disputer la course sur des rouleaux.

Treize coureurs cyclistes professionnels vont ainsi parcourir les 32 derniers kilomètres les uns contre les autres, franchissant virtuellement le Vieux Quaremont et autres Paterberg, depuis leur domicile, à vélo, installés sur des rouleaux.

Le concept a été développé avec les partenaires technologiques Bkool et Kiswe. Bkool est une plateforme numérique dans laquelle le parcours virtuel du Ronde a été intégré. Grâce à l’application interactive de streaming en direct Kiswe, les spectateurs pourront regarder les coureurs à l’œuvre, dans un décor virtuel.

Ce "Ronde2020" sera retransmis dimanche sur la VRT Eén à partir de 15h30. Une heure plus tard, le vainqueur de ce Tour des Flandres virtuel sera connu. Comme dans les vraies courses, cette épreuve sera commentée par l'habituel duo Michel Wuyts-José De Cauwer.