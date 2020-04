132 nouveaux décès, mais le nombre d’hospitalisations semble se stabiliser

Au total, 16.770 contaminations ont été détectées en Belgique, selon le bilan exposé ce vendredi. Les femmes de 40 à 59 ans sont les plus représentées (3.157 cas confirmés), sans pour autant que cela reflète la gravité de la maladie. Les plus jeunes (0 à 19 ans), tous sexes confondus, constituent la catégorie comprenant le moins de cas testés positifs au Covid-19 (277 cas confirmés).

Même s'il est rare qu'un enfant succombe aux effets du coronavirus selon les scientifiques, le Covid-19 s'est déjà avéré mortel en Belgique pour une adolescente de 12 ans. En Europe, un jeune Britannique de 13 ans est également décédé lundi de la maladie respiratoire.



Depuis le début de l'épidémie en Belgique, la province d'Anvers compte le plus de malades confirmés (2.240), suivie du Limbourg (2.042) et de la Flandre orientale (1.995). À Bruxelles, 1.884 patients sont atteints. En Wallonie, le Luxembourg, Namur et le Brabant wallon ont enregistré moins de 500 cas, au contraire du Hainaut (1.753) et de Liège (1.526).