Confinés? Prenez le temps de regarder la série documentaire "Les enfants de la colonisation"

Au fil de la série documentaire "Les enfants de la colonisation" de la chaîne télévisée Canvas (VRT), une vingtaine de témoins en Belgique et en RDC évoquent le Congo à l’époque coloniale et la manière dont l’héritage colonial a influencé leur propre vie. En cette période de confinement, nous vous proposons de retrouver, ci-dessous, les six épisodes, sous-titrés en français.