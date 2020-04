Covid-19 risque d'aggraver la précarité énergétique d’une partie des ménages

La précarité énergétique concernait 27,6% des ménages en Wallonie, 25,6% à Bruxelles et 15% en Flandre. La part des ménages vivant en situation de précarité énergétique (électricité, gaz) n'évolue guère depuis 2009. Les personnes qui disposent de moyens financiers limités risquent davantage de consacrer une part proportionnellement trop élevée de leur budget à l'énergie: c'est la précarité énergétique mesurée.

Mais elles risquent également de devoir fortement restreindre leur consommation (précarité énergétique cachée) ou de ne pas oser chauffer leur habitation (précarité énergétique ressentie). Plus d'un tiers des ménages sans emploi (36,4%) sont confrontés à la précarité énergétique qui touche en outre davantage les femmes au sein des familles monoparentales et les femmes isolées de plus de 65 ans.

L'épidémie de Covid-19 risque d'aggraver la situation car les citoyens, confinés chez eux, consomment plus d'énergie, tandis que certains perdent une partie de leurs revenus. Malgré les mesures de soutien décidées par les Régions et les fournisseurs d'énergie, le nombre de ménages éprouvant des difficultés à payer leurs factures une fois la période critique passée risque d'augmenter.