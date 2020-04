Les entreprises belges voient leur chiffre d'affaires comprimé d'un tiers par la crise

La taille des entreprises semble être un élément décisif et les petites et moyennes structures, davantage exposées à la fermeture imposée par le gouvernement belge, sont plus touchées par la crise actuelle, analyse l'Economic Risk Management Group. Plus de la moitié des indépendants et des entreprises occupant moins de 10 employés rapportent une chute de plus de 50% de leurs ventes.

Les plus grandes entreprises, majoritairement actives dans les secteurs reconnus comme étant essentiels, voient, elles aussi, leur chiffre d'affaires diminuer en moyenne, mais dans une moindre mesure. Cela s'explique principalement par la baisse de la demande, mais aussi par la fermeture imposée, l'impossibilité de respecter les obligations en matière de distanciation sociale, les problèmes d'approvisionnement ou le manque de personnel.

Tous les secteurs de l'économie belge semblent négativement affectés par la crise, mais l'ampleur de l'impact y diffère parfois de manière substantielle. La baisse du chiffre d'affaires est par exemple d'environ 5% dans celui de l'énergie. Par contre, à l'opposé, l'horeca, le secteur des arts, spectacles et activités récréatives et le commerce sont les plus touchés, avec des chutes moyennes des ventes de, respectivement, 93, 74 et 59%.

La majorité de ces entreprises déclarent d'ailleurs avoir recours au chômage temporaire pour une grande partie de leurs employés. Sur l'ensemble des secteurs, la moitié des entreprises interrogées a déjà recours au chômage temporaire, tandis que d'autres prévoient d'effectuer les démarches au cours du mois à venir.