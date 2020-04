Sept millions de masques arrivés à l’aéroport de Liège

Avec l'aide des équipes de l'Awex sur place et le soutien de la province du Hubei, le gouvernement wallon a réussi à passer une gigantesque commande de 19 millions de masques (16 millions de masques chirurgicaux et 3 millions de masques FFP2) la semaine dernière, rapporte ce vendredi le quotidien L’Echo.

Deux lots de 5,9 millions de masques sont déjà arrivés à Liège et attendent le feu vert de l'agence du médicament pour être libérés. D'autres sont en cours d'acheminement et arriveront par lots sur une dizaine de vols dans les prochains jours. "Grâce à nos relations privilégiées avec la province d'Hubei, où se situent beaucoup de producteurs de masques, la Wallonie est en quelque sorte devenue prioritaire par rapport aux autres pays", indique l'Agence wallonne de l’exportation Awex.

D'une part, la Wallonie a activé sa filière chinoise avec pas moins de 20 personnes à pied d'œuvre sur place via l'Awex. Mais surtout, le gouverneur de la province du Hubei, Xiaodong Wang, a adressé le 17 mars dernier une lettre au ministre wallon de l'Économie, Willy Borsus, rappelant qu'"au moment clé où la province du Hubei luttait contre l'épidémie de Covid-19, nous avons reçu le soutien et l'aide désintéressés de la Wallonie. Le peuple du Hubei n'oubliera jamais cette amitié à la période la plus difficile".