La Flandre disposera de 21 radars tronçons supplémentaires d’ici fin 2020

"Nous élaborons actuellement une procédure qui permettra aux autorités locales de déposer leur demande de contrôles de vitesse", déclare Lydia Peeters dans un communiqué de presse.

Les radars tronçons sont en cours de commande et devraient fonctionner d'ici l'automne 2020. Cela concerne 7 routes régionales dans le Limbourg, 6 en Flandre orientale et occidentale et 2 à Anvers. Ils s’ajouteront aux 65 radars tronçons actuels et aux radars des autorités locales.

Outre la liste prioritaire de 21 endroits, la ministre souhaite également continuer à répondre aux nombreuses questions des autorités locales concernant l'application des limitations de vitesse.

En collaboration avec l'Agence flamande pour les routes et la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)), la ministre Peeters va donc élaborer une procédure de demandes dans le cadre de laquelle les communes et les villes flamandes pourront proposer des emplacements sélectionnés pour des contrôles que ce soient des feux tricolores, des radars fixes ou des radars tronçons sur les routes régionales.

"L'implication des autorités locales est cruciale pour déterminer l'emplacement d'un radar tronçon. Ils connaissent parfaitement les situations de circulation sur leur territoire", estime la ministre.