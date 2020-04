Greg Van Avermaet remporte le Tour des Flandres virtuel

La 104e édition du 'Ronde van Vlaanderen' devait se tenir ce dimanche au milieu d’une foule d’amateurs du cyclisme belge. En raison de la pandémie de coronavirus et de l’obligation de confinement et de distanciation sociale, l'épreuve a été annulée. La chaîne de télévision publique flamande Sporza et les organisateurs de la course Flanders Classics se sont associés pour trouver une alternative: disputer la course sur des rouleaux.

Le concept a été développé avec les partenaires technologiques Bkool et Kiswe. Le tenant du titre Albert Bettiol (EF), Greg Van Avermaet (CCC), Oliver Naesen (AG2R), Tim Wellens et Thomas De Gendt (Lotto), Wout van Aert et Mike Teunissen (Jumbo), Michael Matthews et Nicolas Roche (Sunweb) et les Deceuninck-Quick Step Remco Evenepoel, Yves Lampaert et Zdenek Stybar ont participé à cette expérience inédite.