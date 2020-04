La ministre fédérale de l'Économie envisage de reporter des soldes à août

Le gouvernement fédéral prendra des dispositions en ce sens dans les semaines à venir, a ajouté la ministre CD&V. La demande provient essentiellement du secteur commercial, touché par les mesures liées à la crise du coronavirus.

"Si nous voulons sauver notre industrie de la destruction, nous devons ajuster la législation actuelle sur les soldes", ont déclaré vendredi dans leur lettre ouverte à la Première ministre Sophie Wilmès et la ministre de l'Économie Nathalie Muylle, Mimi Lamote, PDG de Mayerline, et Peter Perquy, PDG de Terre Bleue, Gigue et Zilton, qui agissaient comme porte-parole du secteur de la mode. Les 78 signataires (parmi lesquels JBC, Brantano, Natan, CKS, ...) demandent que les soldes commencent au minimum un mois plus tard, soit au plus tôt le 1er août, que les soldes de bouche-à-oreille et le système de vente liée soient supprimés et remplacés par une période d'attente comme avant, avec comme date de début la réouverture des magasins physiques.

Depuis la fermeture imposée aux magasins de mode le 18 mars, "les pertes s'accumulent jour après jour". "Les stocks sont payés, les collections automne-hiver sont en cours de production et doivent être pré-financées, les collections de l'été prochain sont en pleine préparation et en attendant, plus d'argent ne rentre." "Si rien ne change en mai, juin et juillet à la législation actuelle sur les soldes, notre secteur s'effondrera", préviennent les signataires.