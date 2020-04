Un café de Lierre sous scellés parce qu’il n’a pas respecté l’ordre de fermeture

La police de la petite commune de Lierre (province anversoise) a découvert samedi après-midi un café, sur le Veemarkt, qui était resté ouvert, malgré l’ordre à tous les cafés et restaurants de fermer leurs portes depuis mi-mars pour endiguer la propagation du coronavirus. Le gérant du café Centrum et trois clients qui s’y trouvaient ont reçu un procès-verbal et une amende. Le bourgmestre de Lierre, Frank Boogaerts, a fait fermer le café et placer sous scellés.