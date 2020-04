Une vingtaine de maisons de repos et soins touchées par une irruption du coronavirus

L’Agence flamande Soins et Santé confirme qu’une vingtaine de maisons de repos et soins en Flandre sont actuellement confrontées à un nombre plus élevé de résidents contaminés au Covid-19. Dans les maisons concernées, un nombre relativement important d’habitants sont malades et davantage de membres du personnel doivent rester à la maison. Dans une maison à Bruges et dans une autre à Humbeek, en Brabant flamand, plusieurs décès ont déjà été enregistrés et la situation est jugée 'problématique'. Le ministre flamand du Bien-être Wouter Beke indique que les centres de repos et soins peuvent faire appel à la réserve médicale, composée de bénévoles.