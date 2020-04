Covid-19 : moins de patients en soins intensifs, mais un peu plus de décès

Ces 24 dernières heures, 1.123 nouvelles contaminations au coronavirus ont officiellement été enregistrées après tests en laboratoire, dont 686 en Flandre, 262 en Wallonie, 137 à Bruxelles. Pour 38 personnes, ces informations ne sont pas encore connues. Cela porte à 20.814 le nombre de personnes infectées et pour lequel le diagnostic est confirmé par test.

"Si certains indicateurs sont aujourd'hui en train de s'améliorer ou de se stabiliser, notamment en ce qui concerne le nombre de personnes qui doivent être hospitalisées (...), nous voudrions attirer votre attention sur le fait que d'une part, il pourrait s'agir d'un effet du week-end puisque parfois les chiffres sont un peu moins importants. On l'a déjà vu par le passé, pendant un week-end", expliquait Emmanuel André lors du bilan de ce lundi matin. "Mais d'une manière générale, on s'oriente vers une stabilisation qui se fait avec un niveau d'intensité de travail important dans les hôpitaux et dans d'autres lieux, notamment les maisons de repos".

"Nous voyons des résultats mais il faut absolument maintenir nos efforts un certain nombre de semaines pour que nous puissions revenir à un niveau acceptable. (...) Même si les signaux positifs auraient tendance à nous inciter à relâcher les efforts, cela ne doit pas être le cas aujourd'hui", concluaient les experts lors du bilan quotidien.