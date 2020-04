Les festivals Tomorrowland et Rock Werchter seront probablement annulés

Les bourgmestres de Boom et d'Artselaar - pour le festival de musique électronique Tomorrowland (17-19 et 24-26 juillet) - et de Werchter - pour Rock Werchter (2-5 juillet) - ont fait savoir qu'à leurs yeux, ces événements d'ampleur mondiale ne pourraient pas être organisés cette année en raison de la crise du coronavirus.

"Les bourgmestres attendent une décision du Conseil national de Sécurité (CNS) pour clarifier la situation. Selon eux, ces festivals ne pourront pas avoir lieu. La décision devra être formalisée par le CNS au plus vite, mais oui malheureusement, il faut s'attendre à une annulation", a commenté Pieter De Crem au micro de la RTBF.

Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs tenu à remercier la population belge pour le respect des mesures de confinement ce week-end, alors que le soleil et la température élevée avaient fait craindre des regroupements non autorisés.

"Il n'y a eu que très peu de déplacements sur le territoire en voiture: les gens ne se sont pas déplacés vers leur deuxième résidence, par exemple dans les Ardennes ou à la Côte. Mais de temps en temps, dans des lieux publics - des 'hotspots' comme on les appelle -, la police a dû intervenir pour faire respecter la distanciation pour des gens qui s'étaient regroupés."

La police peut verbaliser. La possibilité d'infliger une sanction administrative de 250 euros avec perception immédiate doit paraître sous peu au Moniteur belge. Le gouvernement fédéral a réglé samedi un problème légal qui rend maintenant la publication possible.