Sophie Wilmès : "Les données sont encourageantes, mais nous devons tous persévérer"

La Première ministre adressait dimanche soir un nouveau message (vidéo) à la population, dans lequel elle rappelait les mesures du confinement et leur importance, leur effet jusqu’à présent et la nécessité de continuer à les respecter tous strictement, mais aussi les conséquences notamment économiques qu’elles auront pour la Belgique. "Les experts s'accordent à dire que les effets de nos efforts sur l'évolution du virus en Belgique se font ressentir. On le voit clairement dans plusieurs indicateurs comme le rythme de propagation du virus ou le taux de doublement des lits occupés dans nos services hospitaliers", indiquait notamment Sophie Wilmès (photo).