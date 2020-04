En Flandre, les parcs à conteneurs ont rouvert leurs portes

Les communes et les intercommunales de gestion de déchets en Flandre pouvaient rouvrir les parcs à conteneurs dès ce mardi, avait annoncé la semaine dernière la ministre de l'Environnement Zuhal Demir. L'Union des villes et communes flamandes demande toutefois aux citoyens de ne se rendre au parc à conteneurs que pour des motifs urgents et de bien s'informer sur ce qui peut y être déposé ou non en cette période de confinement lié à la crise du coronavirus. L'amiante-ciment n’est ainsi acceptée nulle part.