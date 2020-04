La ligne d'écoute 1712 a reçu 70% d’appels en plus concernant des violences

Les lignes d'écoute téléphonique destinées au signalement des violences conjugales et intrafamiliales sont d’ailleurs saturées dans l'intégralité du pays. Le nombre d'appels au 0800/30.030 (Écoute violences conjugales) a doublé depuis le début du confinement, saturant les deux lignes du numéro d'assistance téléphonique destinée aux victimes de violences conjugales et menant son équipe à augmenter ses capacités d'écoute dès ce mardi.

"Nous constatons une augmentation du nombre d'appels provenant du réseau de proches des victimes de violence conjugales. Il s'agit de parents, de frères et sœurs ou d'amis inquiets pour leurs proches qu'ils savent dans une situation de risque de violence accrue. La famille joue souvent un rôle de régulation dans les violences, mais l'isolement social dû aux circonstances actuelles leur fait perdre ce contrôle", indique Jean-Louis Simoens, coordinateur du Collectif contre les violences familiales et l'exclusion (CVFE).

La ligne d'assistance flamande 1712, destinée au signalement des violences et maltraitances, indique elle avoir reçu la semaine dernière 70% d'appels en plus par rapport à la première semaine du confinement et craint encore une escalade des violences intrafamiliales.

"Nous recevons davantage d’appels de voisins", indique le coordinateur Wim Van de Voorde. "Comme tout le monde doit rester chez soi, on entend davantage les bruits qui viennent des voisins et notamment ceux qui peuvent indiquer une situation de détresse. Mais la plupart des appels proviennent encore toujours de victimes ou de leurs proches. Nous recevons beaucoup d’appels de partenaires à propos de leur mari ou femme, qui vont normalement au café et se mettent maintenant à boire à la maison. Ou de situation de conflit de couple ou familial qui se terminent par le recours à la violence".