Le cap des 2.000 décès dus au Covid-19 franchi, mais le nombre d’hospitalisations diminue

Les 241 décès survenus dans des maisons de repos en Flandre ces derniers jours (entre le 1er et le 4 avril) n'ont été intégrés dans les statistiques que ce mardi, parce qu’ils sont signalés avec un peu de retard. C’est ce qui explique le nombre particulièrement élevé de décès (403) rapportés ce mardi par les experts.

Ces décès en maisons de repos et soins flamandes sont pour une part suspectés d'être liés au coronavirus, mais les diagnostics ne sont pas toujours possibles, a précisé Emmanuel André, le porte-parole interfédéral Covid-19. D’après le virologue Steven Van Gucht, le décès survenus dans les maisons de repos concernent la plupart du temps des personnes âgées de 85 ans et plus, qui souffraient déjà d’autres problèmes de santé.

Depuis le 6 avril, les décès survenus dans les maisons de repos en Flandre sont ajoutés systématiquement mais avec un délai de 2 jours. Ceux des maisons de repos en Wallonie et à Bruxelles étaient par contre déjà inclus dans les rapports quotidiens précédents.