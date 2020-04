Les détenus fabriquent des masques pour des organisations externes

Au cours des dernières semaines, des détenus de diverses prisons du pays ont réalisé dans les ateliers carcéraux pas moins de 17.500 masques buccaux, qui ont ensuite été répartis entre le 23 et le 31 mars entre le personnel et les détenus actifs notamment dans la chaîne alimentaire des prisons. Ils s’étaient servis de machines à coudre offertes par des citoyens et des entreprises.

La porte-parole de l’administration pénitentiaire, Kathleen Van De Vijver, indiquait lundi soir que "des masques sont aujourd'hui réalisés dans les ateliers carcéraux pour des organisations extérieures, comme l'Office des étrangers ou Kind en Gezin" (l'équivalent flamand de l'Office national de l'Enfance).

La porte-parole affirme que les détenus sont très heureux de pouvoir fabriquer ces masques. "Ils ont exprimé se sentir plus connectés à la société qu'en temps normal". Van De Vijver souligne que les masques buccaux sont le symbole de cette crise et affirme que cette initiative renforce les liens entre les détenus et le personnel. "Tant qu'il y aura du tissu et que le personnel pourra encadrer les détenus, nous continuerons", souligne Kathleen Van De Vijver.