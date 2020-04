Des mesures pour pallier le manque de travailleurs saisonniers

Les ministres wallon et flamand de l'Agriculture, Willy Borsus et Hilde Crevits, ont chacun séparément lancé un appel pour que les exploitations agricoles et horticoles disposent dans les semaines qui viennent de suffisamment de travailleurs saisonniers. A la fin du mois d’avril, il faudra 15.000 saisonniers et au mois de mai même 25.000 travailleurs temporaires pour l’agriculture en Belgique, mais actuellement ils ne sont que 8.000 venus d’autres pays de l’Union européenne. Et leur nombre ne devrait pas nettement augmenter. Les différents gouvernements du pays prennent donc des mesures.