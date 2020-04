La Sabam libère 18 millions d'euros pour soutenir ses auteurs

La Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (Sabam) annonce ce mercredi qu'elle met à disposition un montant de plus de 18 millions d'euros de son fonds social pour soutenir financièrement 9.000 de ses auteurs et compositeurs et leur permettre de surmonter la crise. Le secteurs ne compte en effet plus les annulations de concerts, enregistrements et événements - comme des festivals - en raison de l’obligation de confinement.