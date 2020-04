Louvain possède maintenant une Place Jeanne Devos

Née à Kortenaken, en Brabant flamand, Jeanne Devos a rejoint en 1958 les Sœurs Missionnaires du Cœur Immaculé de Marie et a travaillé en Inde à partir de 1963. Elle a également fondé en 1985 le National Domestic Movement, pour aider les travailleurs à domicile, qui étaient encore soumis à l'esclavage à l'époque.

Ce mouvement s'efforce à donner une place légitime à ces travailleurs dans la société grâce à des salaires et du temps de travail protégés, ainsi qu'en assurant des conditions de travail sûres. Il vise aussi à protéger ces travailleurs de l'exploitation et de l'abus, et à mettre un terme au travail des enfants. Le mouvement compte désormais deux millions de membres et a considérablement amélioré le sort de millions de travailleurs à domicile.

En 2010, Jeanne Devos (photo) a été nommée citoyenne d'honneur de Louvain, et en 2005 elle a fait partie des nommés pour le prix Nobel de la Paix.