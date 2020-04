Wouter Beke présente un plan d’urgence pour les maisons de repos

Wouter Beke s’est défendu ce mercredi de s’être concerté trop tard avec le secteur des maisons de repos et de soins, dont il a la tutelle. "Le 27 février les premières instructions ont été envoyées aux maisons de repos et soins. Le lockdown est entré en vigueur le 11 mars. Il y aura encore des directives. Nous ajustons en fonction de la situation", précisait le ministre du Bien-être. Il affirme avoir organisé presque quotidiennement une réunion de concertation avec le secteur, à son cabinet, avec pour résultat l’élaboration de son plan d’urgence en 10 points, dont il annonçait l’existence ce mercredi après-midi au Parlement flamand.

Ce plan devait être présenté ce mercredi aux secteurs des maisons de repos et de soins et de l’aide à la jeunesse, et sera mis vendredi à l’agenda du conseil des ministres. Au Parlement flamand, Wouter Beke en a déjà explicité certains points.

Une attention plus particulière sera ainsi portée à soigner les résidents contaminés dans des sections séparées des maisons, avec du personnel qui leur est réservé. Une stratégie de tests plus systématiques sera mise en place, pour les résidents et le personnel, et les résultats des tests seront communiqués de façon plus transparente.