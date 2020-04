Deux importants chantiers sur l’E19 et l’E314 démarrent la semaine prochaine

Les travaux qui débuteront mercredi à hauteur du viaduc de Wilsele (photo), près de Louvain en Brabant flamand, sont également destinés à fluidifier et sécuriser la circulation. Mais ils devraient aussi engendrer de gros embarras de circulation, une fois que celle-ci aura repris son cours normal après la période de confinement.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du projet de réaménagement "Louvain Nord". Le viaduc de Wilsele sera ainsi rénové et élargi, grâce à l’aménagement d’une bande de circulation réservée aux heures de pointe entre Herent et Aarschot. Elle est prévue pour 2022.

Un tunnel pour les vélos et voitures sera aménagé sous l’autoroute, et l’Agence flamande des routes et du trafic rénovera trois ponts et placera des panneaux anti-bruit entre Herent et Wilsele.

Ces travaux auraient dû commencer à la fin du mois de mars, mais ont été reportés à cause du confinement. Depuis mercredi 8 avril, l’AWV a commencé à placer des marquages au sol et une signalisation pour la période des travaux, qui débutera en milieu de semaine prochaine.

Pendant un an et demi, la circulation devra passer sur des bandes plus étroites à hauteur du viaduc de Wilsele, à une vitesse limitée à 50 km/heure. Sur le complexe Wilsele - Kessel-Lo, seule la sortie depuis Bruxelles restera ouverte tout le temps des travaux. Les autres entrées et sorties d’autoroutes seront progressivement fermées au courant de la semaine prochaine.