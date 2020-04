Trois millions de masques livrés la semaine dernière sont non conformes

Autre coup dur pour le ministre De Backer, qui dirige aussi la taskforce qui doit veiller à augmenter la capacité de la Belgique à tester le personnel soignant et la population : les kits de test qui ont été envoyés dans une partie des maisons de repos et soins pour vérifier si des résidents ou des membres du personnel sont atteints du coronavirus, ne contiennent pas les modes d’emploi correspondant aux bâtonnets qui doivent servir à effectuer ces tests via le nez et la gorge.

L’Agence flamande des soins et de la santé a confirmé les constatations de la VRT à ce sujet. Elle a pris l’initiative d’envoyer aux maisons de repos flamandes le mode d’emploi adéquat. Certaines d’entre elles avaient arrêté d’effectuer les tests par manque de mode d’emploi correct.

Le ministre De Backer a promis de livrer 20.000 kits de test aux maisons de repos et soins, dont 11.000 kits pour les maisons flamandes. "Nous avons signalé le problème au groupe fédéral des tests", expliquait le porte-parole de l’Agence flamande des soins et de la santé, Joris Moonen. "Il pourra ainsi envoyer le mode d’emploi adéquat aux maisons de repos bruxelloises et wallonnes".