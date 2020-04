Covid-19 : la barre des 3.000 décès est dépassée en Belgique

Sur ces 3.019 décès, 57% ont été enregistrés à l'hôpital (soit 114 personnes), 40% en maison de repos, 1% à domicile, 1% dans d'autres institutions (comme Fedasil, qui gère l’accueil des demandeurs d’asile), tandis que le lieu était inconnu pour les décès restants.

Au cours des dernières 24 heures, 462 personnes ont été admises à l'hôpital et 404 autres en sont sorties. Actuellement, 5.610 personnes sont dès lors hospitalisées à cause du Covid-19, soit 20 patients de plus en un jour.

Parmi ces personnes, 1.278 se trouvent en soins intensifs (-7). Le taux d'occupation des lits dans ces services est ainsi de 58%. En outre, 993 patients nécessitaient une assistance respiratoire (+1) et 44 une oxygénation par membrane extra-corporelle.

Au cours des 24 dernières heures, 1.684 nouvelles contaminations ont été constatées officiellement à la suite de tests. Ce qui porte le nombre total de personnes contaminées jusqu’à présent en Belgique à 26.667. Tout en précisant qu’il ne s’agit que des cas constatés à la suite de tests, le nombre réel de contamination étant certainement bien plus élevé.

A l’heure actuelle, 5.806 tests ont déjà été effectués dans les maisons de repos et de soins. Ils sont en train d’être analysés dans les laboratoires.