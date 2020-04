Erika Vlieghe : "J’ai plaidé il y a 2 mois pour des équipes mobiles de test dans les maisons de repos"

La VRT apprenait jeudi que les kits de test qui ont été envoyés dans une partie des maisons de repos et soins pour vérifier si des résidents ou des membres du personnel sont atteints du coronavirus, ne contenaient pas les modes d’emploi correspondant aux bâtonnets qui doivent servir à effectuer ces tests via le nez et la gorge.

L’Agence flamande des soins et de la santé avait confirmé les constatations de la VRT et indiqué avoir pris l’initiative d’envoyer aux maisons de repos flamandes le mode d’emploi adéquat. Certaines d’entre elles avaient arrêté d’effectuer les tests par manque de mode d’emploi correct. Dans de nombreux cas, les tests ont d’ailleurs été effectués de façon incorrecte à cause de cette erreur de manuel, occasionnant partiellement un inconfort accru ou des douleurs dans le nez et la gorge des personnes testées.

"Si l’on n’est pas certain que les tests ont bien été réalisés, il vaut mieux les refaire", estime le professeur Vlieghe, qui n’était pas impliquée dans leur distribution. "Si l’on veut avoir des résultats corrects, il faut effectuer les tests dans des conditions optimales". Elle qualifie la livraison de manuels erronés d’ »exemple de mauvaise communication". "Ce n’est pas le moment d’avoir pareil incident. C’est frustrant pour tout le monde, surtout dans les maisons de repos et de soins. Nous devons en tirer des leçons".