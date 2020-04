Le début des soldes d’été sera reporté au 1er août

La ministre de l’Economie rappelle que le secteur de la mode belge, notamment, a demandé le report des soldes d’été dans une lettre ouverte rassemblant les signatures d’au moins 90 marques et maisons, pour tenter de compenser les dommages financiers engendrés par le confinement général. "Ce n’est pas une décision facile, mais la demande de clarté de la part du secteur est grande".

Nathalie Muylle (photo) et Denis Ducarme souhaitent par ailleurs que la période d'attente - c'est-à-dire la période avant les soldes au cours de laquelle les annonces de remises sont interdites - s'étale comme d'habitude un mois avant les soldes, c'est-à-dire du 1er juillet au 31 juillet.

La plupart des organisations représentatives des commerçants et des indépendants s'était prononcée en faveur de cette mesure. Les circonstances actuelles ne permettaient plus de conserver la date traditionnelle de début juillet.

Les secteurs de la mode et de l'habillement sont durement touchés par la crise du coronavirus. L'épidémie s'est déclarée avant que les ventes d'été ne puissent vraiment commencer et la vente en ligne ne permet pas de compenser l'absence de vente en magasin. De plus, les commerçants viennent d'acheter leur collections d'hiver et doivent payer leurs fournisseurs alors qu'ils sont confrontés à une baisse ou une absence de revenus liés à la vente.

Les magasins de vêtements indépendants seraient très satisfaits du report des soldes d'été du 1er juillet au 1er août. Ce report leur laisserait un mois de plus pour vendre aux prix normaux.