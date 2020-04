Les lieux de culte ouverts ce week-end pascal, mais les règles de distanciation restent d’application

"Ces événements ne vont pas pouvoir se dérouler de la même façon que d'habitude", a souligné Benoit Ramacker (photo, à dr.), le porte-parole du Centre de crise national ce vendredi midi lors du point presse quotidien sur l'état de la pandémie en Belgique. "Nous invitons chacun à avoir la compréhension nécessaire pour respecter les mesures (de confinement), même durant cette période particulière."

Catholiques et protestants célèbrent ce week-end Pâques, leur fête la plus importante. La communauté juive célèbre aussi depuis mercredi la Pessah, la Pâque juive. Viendra ensuite la période du ramadan pour les musulmans, à partir du 24 avril. Les autorités sanitaires ont rappelé que les lieux de culte restaient ouverts et qu'il était possible de s'y rendre, à condition de respecter les règles de distanciation sociale, à savoir garder au moins 1,5 mètre de distance entre chaque personne.

Les responsables des lieux de culte doivent veiller à ce que ces mesures soient respectées. Les services religieux, à l'exception des enterrements et des mariages, sont interdits. "De nombreuses communautés ont prévu des services alternatifs, via la radio, la télévision ou internet. Merci à elles et bravo pour cette créativité", a déclaré Benoît Ramacker.