Les ministres européens des Finances s'accordent sur un plan de crise à 540 milliards d'euros

"Nous montrons que nous pouvons surmonter nos divergences quand nous sommes confrontés à de grandes menaces", s'est félicité le président de l'Eurogroupe, Mario Centeno. "C'est pour nous une réaction sans précédent par son ampleur et sa rapidité", a-t-il ajouté. On retrouve dans cet accord les trois filets de sécurité initialement envisagés: pour soutenir les finances publiques des Etats, des lignes de crédit préventives pouvant atteindre 2% du Produit intérieur brut et provenant du Mécanisme européen de stabilité (MES); pour les entreprises (et en particulier les PME), des garanties de liquidités fournies par la Banque européenne d'investissement à hauteur de 200 milliards d'euros; et pour les travailleurs, le programme "SURE" de la Commission européenne pour garantir jusqu'à 100 milliards d'euros les programmes nationaux de chômage temporaire.

En outre, un fonds de relance temporaire et ciblé a été convenu pour soutenir la reprise économique, signe de solidarité financière entre Etats membres. Mais son fonctionnement n'est pas précisé. Les conclusions des grands argentiers européens constatent la divergence de vues entre Etats membres, tout en citant le fait que certains d'entre eux envisagent un instrument de mise en commun de la dette. C'est le cas des pays dits méridionaux comme l'Italie, l'Espagne ou la France, mais l'idée de "corona-bonds" est rejetée par des pays dits nordiques comme les Pays-Bas, l'Allemagne ou l'Autriche.

"Il était absolument nécessaire d'envoyer aujourd'hui, aux familles et entreprises, un signal clair de solidarité européenne", a déclaré le ministre belge Alexander De Croo. "L'Europe est également à leurs côtés. C'est une première étape importante pour répondre aux besoins les plus urgents rapidement."