327 nouveaux décès en Belgique, en majorité dans les maisons de repos

"Le port du masque peut faire partie de la stratégie de déconfinement, si nous pouvons assouplir certaines mesures d’ici quelques semaines. Les gens se rapprocheront alors à nouveau les uns des autres et le maque peut servir à ralentir la propagation du virus. En ce moment, ce n’est pas à l’ordre du jour, mais nous y pensons sérieusement", précisait Steven De Gucht.

Le virologue précisait encore que les patients en soins intensifs y restent en moyenne trois semaines. "Cela varie pour chaque patient, de quelques jours à plus de trois semaines".

"Parmi les patients qui ont de lourds symptômes et séjournent à l’hôpital, il y a davantage d’hommes que de femmes dans la catégorie des 65 à 80 ans. Nous avons des indications que les hommes seraient légèrement plus sujets aux complications et plus nombreux à souffrir d’infection du Covid-19. Dans la catégorie de plus de 80 ans, il y a davantage de femmes atteintes. Mais cela provient du fait qu’il y a plus de femmes que d’hommes dans cette catégorie d’âge élevée".