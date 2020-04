Covid-19 : 116 des 146 maisons de repos et soins bruxelloises seraient touchées

En vue du week-end de Pâques, des mesures spécifiques sont confirmées à Bruxelles et deux cents volontaires (médecins, infirmiers et aides-soignants) se tiennent prêts à soutenir les maisons de repos et les maisons de repose et soins (MR-MRS). "Toutes celles qui ont demandé de l'aide ont reçu la liste et les coordonnées de ces volontaires", a assuré le minuistre Alain Maron (Ecolo) dans un communiqué.

Selon lui, nombre de travailleurs des MR-MRS sont absents ou malades, soit 568 personnes sur les 7.000 travailleurs pour l'ensemble des établissements. Maron a avancé un nouveau bilan du nombre de résidents décédés du covid-19: 190 cas confirmés, alors que 254 décès sont considérés comme "suspects". Quant au nombre de maisons de repos impactées par le coronavirus, elles sont 116, sur un total de 146.

D’après le ministre, la Région bruxelloise a, dès le début de la pandémie, mis en place un plan d'action Maisons de repos qui fait l'objet d'adaptations et de renforcements quotidiens afin de soigner les résidents malades, de prévenir et de lutter contre la propagation du virus, mais également de protéger le personnel et de renforcer les maisons de repos.

Sur base du monitoring quotidien des maisons de repos ou des demandes d'intervention, trois équipes de Médecins sans Frontières (MSF) interviennent depuis le 22 mars dans les maisons de repos en difficulté afin d'établir ou rétablir les procédures permettant de protéger les résidents et le personnel du virus. "À ce jour, 46 maisons de repos font l'objet d'un tel soutien et accompagnement de la part des équipes MSF. Parmi celles-ci, cinq sont suffisamment sorties des difficultés pour ne plus avoir besoin de ce soutien", a souligné le ministre Alain Maron (photo).