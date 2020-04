Douze projets d'arrêtés royaux socio-économiques approuvés en réaction à la crise sanitaire

Un AR prévoit encore l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail (photo) à condition que ceux-ci aient bien introduit leur demande auprès du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA). "Ils auront l'opportunité de travailler pendant la durée de la procédure, y compris pendant la durée de l'éventuel recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. L'objectif est de pallier le manque de main-d'œuvre, notamment au niveau des travailleurs saisonniers", indique le cabinet Wilmès.

En matière de santé, le conseil ministériel élargi a examiné le cadre législatif en vue de permettre - en dernier recours - des réquisitions de personnel de santé qui ne serait pas encore mobilisé dans la gestion de cette crise afin de parvenir à préserver voire à augmenter la capacité existante du nombre de professionnels de santé pouvant apporter leur concours dans la gestion de la crise, notamment dans les maisons de repos. "Cette option est conditionnée à l'urgence de la situation. L'appel volontaire ou le concours du personnel actuellement en chômage économique seront des options privilégiées", souligne le communiqué gouvernemental.

Pour rappel : à la suite d'un accord à dix partis (MR, Open VLD, CD&V, PS, SP.A, Groen, Ecolo, DéFI, cdH) conclu le 15 mars, il avait été décidé de faire de l'équipe de la Première ministre Sophie Wilmès - rassemblant le MR, l'Open VLD et le CD&V - un gouvernement de plein exercice et de lui accorder dans un second temps des pouvoirs spéciaux limités à la gestion de la pandémie de Codiv-19 et ses conséquences socio-économiques.

Les trois partis du gouvernement, qui a entretemps reçu la confiance et vu les pouvoirs spéciaux validés par le parlement, s'étaient parallèlement engagés à les exercer en concertation avec tous les autres partis de ce groupe de dix. Une réunion se tient tous les samedis, rassemblant les principaux ministres fédéraux et les présidents de parti, à l'exception de la N-VA, qui est représentée par son chef de groupe de la N-VA à la Chambre, Peter De Roover.