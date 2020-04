Comment fêter Pâques au temps du coronavirus ?

S’il n’est pas possible de se rendre chez les grands-parents, les parents peuvent bien sûr organiser une chasse aux œufs pour leurs enfants dans leur propre jardin et offrir des cadeaux à leurs enfants.

S’il est aussi interdit de se réunir avec toute sa famille du moins physiquement, des alternatives existent via internet et des échanges en vidéo. "Le plus important est de faire la fête dans sa propre famille", explique Yves Stevens du centre de crise. "Et s’il est possible de participer avec sa famille à une activité de Pâques, telle qu'une chasse aux œufs à l’extérieur durant une marche. Il faudra bien sûr respecter la distanciation sociale d'un mètre et demi avec les personnes extérieures à votre famille".

Dans la commune de Beersel, en Brabant flamand, par exemple, et dans les communes voisines, un grand jeu de Pâques est organisé. 6 lapins de Pâques ont été cachés dans la commune. Vous pouvez les rechercher à l'aide d'une carte. Chaque lapin de Pâques est accompagné d'une lettre. Avec cette lettre, vous pouvez former un mot. Celui qui le trouve reçoit un œuf de Pâques gratuitement chez un boulanger de la commune. La chasse est organisée depuis près d'une semaine pour éviter les rassemblements. Plus de 500 familles y ont participé. Mais la célèbre "chasse aux ours" ( placé à la fenêtre depuis le début du confinement) a également été transformée en "chasse aux œufs de Pâques" dans certaines communes. Au lieu des ours, les enfants peuvent chercher des dessins d'œufs ou de poussins placés aux fenêtres. Renseignez-vous donc pour savoir si une telle initiative existe dans votre commune.

Mais d'autres initiatives existent encore. A Malle en Campine anversoise, par exemple, le lapin de Pâques apportent des œufs en chocolat aux enfants. Ce lapin déposera des œufs partout dans les jardins devant les maisons. L’agent de quartier a donné son autorisation. Cependant ce lapin de Pâques devra rester en mouvement et n'est pas autorisé à prendre des selfies avec les enfants.