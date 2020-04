"Trop de personnes ne respectent pas le confinement, ce week-end de Pâques"

Dirk Claes, chef de corps de la zone de police du district de Bilzen-Hoeselt-Riemst, dans le sud du Limbourg. Cette zone est limitrophe de Maastricht, et proche de Saint-Trond et d'Alken, deux villes gravement touchées par l’épidémie. Dirk Claes et ses hommes s'inquiètent de l'augmentation des signalements depuis hier : "Le trafic automobile est plus intense ces derniers jours, il y a donc sans doute plus de mouvements non essentiels".

"Nous recevons également davantage d’appels de personnes inquiètes après des achats au supermarché, parce qu'il y a trop de monde dans les magasins et que les distances ne sont pas respectées", explique Dirk Claes. "Et puis il y a les fêtes chez les gens, surtout le soir, où les voisins sont inquiets. Hier soir, nous avons même dû intervenir pour une fête avec tapage nocturne".

"Ce qui m'inquiète aussi, c'est que nous ne pouvons pas intervenir pour toutes les plaintes", poursuit-il. "Avec notre capacité, il est impossible d'être au bon endroit au bon moment. Mais nous restons vigilants et réagissons autant que possible. Heureusement, nous n'avons pas beaucoup de malades dans notre corps pour le moment".