Un professeur et un assistant de l’UGent écartés après avoir adressé un salut nazi à des policiers

Le recteur de l'université de Gand (UGent) a décidé d'écarter un professeur et un assistant du département des sciences de la communication après avoir offensé des agents de police lors d'un live stream avec des étudiants. En outre, ils ne respectaient pas les mesures de confinement imposées pour endiguer la propagation du coronavirus. L'un des deux individus a fait le salut nazi et crié aux agents "Sieg Heil, welkom in nazi-Duitsland" ("Bienvenue dans l'Allemagne nazie"), alors que la police descendait pour nuisance sonore.