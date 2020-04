Des policiers applaudissent devant la maison de Marc Van Ranst

Le professeur Van Ranst n'était pas encore rentré, mais son épouse et son fils étaient présents et ils ont été très touchés par ces applaudissements. "Marc nous manque beaucoup ces jours-ci", a expliqué son épouse. "Mon mari travaille toujours très dur, mais ces dernières semaines, il a travaillé encore plus dur", ajoute Erna Smets.

Son fils Milo ne voit pas son père très souvent non plus. "Il me manque beaucoup et j'essaie de l'appeler tous les jours. Quand il est à la maison, nous faisons toujours vite quelque chose ensemble. Mon père n'a pas beaucoup de temps, car on l’appelle souvent".