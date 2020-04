Avec la crise sanitaire de plus en plus de locataires ne parviennent plus à payer leur loyer

Le syndicat des locataires compte également sur le gouvernement flamand pour l'aider à résoudre le problème. Selon eux, un octroi réglementé ou un report de quelques mois donnerait aux locataires plus de temps pour chercher une solution. "Mais la suggestion de prolonger automatiquement les contrats de location arrivant à échéance pourrait causer plus de cas problématiques", estime le ministre flamand du logement Matthias Diependaele (N-VA).

Néanmoins, le ministre demande que tous les renvois non urgents soient reportés. "Si le contrat de location arrive à son terme et que le locataire ne peut pas déménager, il y a une autre option", explique Matthias Diependaele. "Le propriétaire et le locataire peuvent convenir d'une occupation temporaire "pour la commodité". Dans ce cas, le bail n'est pas prolongé, mais le propriétaire accorde un droit de séjour au locataire, qui paie une taxe d'occupation". En outre, le ministre appelle à une flexibilité et à la compréhension de la situation de chacun.