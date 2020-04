Photos aériennes insolites de notre littoral complètement désert

En principe, c’est durant les vacances de Pâques et lorsqu’il fait beau temps comme aujourd’hui qu'on se rend à la côte, mais à cause des mesures de confinement suite à la pandémie de coronavirus, c'est le calme plat au littoral comme on peut le voir sur ces photos aériennes insolites. L'avion des garde-côtes de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique a survolé toute la côte belge mardi vers midi.