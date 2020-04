Que va décider le Conseil national de Sécurité cet après-midi ?

Depuis le 13 mars dernier, le pays est quasi à l'arrêt. Les écoles, l'horeca et les magasins non-alimentaires ont fermé. Une garderie reste toutefois organisée pour les enfants de parents travaillant dans les secteurs médicaux et de la sécurité. Les évènements et rassemblements divers sont annulés. Les Belges doivent se limiter à des déplacements essentiels et observer une distanciation sociale pour éviter les contaminations.

Les mesures prises seront-elles prolongées de manière identique ou certains aménagement sont-ils à attendre ? Le Conseil national de sécurité devra trancher. La clarté sera vraisemblablement aussi apportée sur les festivals d'été, la réouverture ou non des écoles, les avis de voyage pour l'été, les règles pour les jardineries, etc., a fait savoir dimanche le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem sur VTM.