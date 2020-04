Un bus de la Stib diffusera en rue vos messages d'encouragement

La société des transports publics bruxellois se la joue messager en cette période de confinement. "En plus de continuer à assurer une offre de transport pour" celles et ceux "qui doivent absolument se déplacer, la Stib transportera aussi des messages destinés aux proches qui se trouvent à Bruxelles". Le bus "Voices of Brussels" diffusera les messages du public directement dans la rue.