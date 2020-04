De Werchter aux Fêtes de Gand, tous les évènements annulés cet été: "c’est la seule bonne décision"

Live Nation, l'organisateur de Rock Werchter, qui aurait dû avoir lieu du 2 au 5 juillet, a ainsi annoncé que l'édition 2020 n'aura pas lieu. Des discussions sont en cours pour trouver une solution pour les détenteurs de tickets. "Notre partenaire Ticketmaster les contactera dès que tout aura été entièrement réglé, selon toute vraisemblance dans quelques jours. Surveillez vos boîtes mails. Merci pour votre patience. On ferons des plans pour l'été prochain. Parce que nous voulons revenir, avec une nouvelle édition au top de Rock Werchter", annonce Live Nation.

L'annulation concerne également Werchter Boutique (20 juin avec Taylor Swift en tête d'affiche), et TW Classic (21 juin avec la venue programmée de Paul McCartney).

"Ce sera un été sans Rock Werchter, TW Classis et Werchter Boutique", indique Debby Wilmsen de Live Nation. "C’est la seule bonne décision. La santé et la sécurité des festivaliers, des artistes, des équipes et des bénévoles est notre plus grande priorité", a-t-elle précisé.