Angèle et… Alexander De Croo participeront à un concert confiné diffusé dans le monde entier

Le concert caritatif "One World: Together At Home" aura lieu samedi soir au profit du fonds "Covid-19 Response Solidarity Fund" mis en place par l'OMS.



Y apparaîtront des experts de premier plan en matière de santé mondiale ainsi que des artistes et comédiens du monde entier.



Le ministre fédéral des Finances et de la Coopération au développement Alexander De Croo expliquera dans un message vidéo le soutien accordé par la Belgique à la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations - CEPI), explique son cabinet dans un communiqué.



Cette une alliance internationale de partenaires publics et privés entend accélérer le développement d'un vaccin. Outre Angèle et Alexander De Croo, Lady Gaga a embarqué dans l’aventure des stars internationales telles que Paul McCartney, Elton John, Eddie Vedder, Taylor Swift, Céline Dion, Chris Martin et les Rolling Stones.



Le concert pourra être suivi en ligne samedi à partir de 20h, heure belge, via les réseaux sociaux, pendant six heures. Plusieurs chaînes de télévision (MTV, VTM et Q2 en Belgique) diffuseront ensuite le concert en partie ou dans son intégralité dans les jours qui suivent.