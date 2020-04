Faudra-t-il un "pass" pour aller à la Côte belge cet été?

Le bourgmestre de La Panne, Bram Degrieck, n’est pas non plus enthousiaste quant à un "pass" pour accéder à la Côte. "Dans certaines communes cela fonctionnera sans doute mieux que dans d’autres. Mais j’espère en tous cas que la décision sera prise par le gouvernement fédéral, et non pas individuellement par chacun des bourgmestres", indique-t-il.

A Nieuport, son collègue Geert Van den Broucke (CD&V) estime que des règles vont être nécessaires. "Les gens osent parfois oublier les règles, et s’agglutiner par exemple devant le vendeur de glaces. Il est donc nécessaire d’amener de la clarté."

Une concertation de l’Union des bourgmestres de la Côte est prévue ce vendredi par téléconférence. "Nous espérons surtout pour l’horeca et les magasins que les touristes pourront venir", conclut le bourgmestre de Zeebrugge, Dirk De Fauw (CD&V).