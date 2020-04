Le cap des 5.000 morts a été dépassé en Belgique, mais le taux d’infection est en légère baisse

La Belgique comptabilise à ce jour 5.163 personnes décédées des suites du Covid-19 et 313 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, ont indiqué le Centre de crise et le SPF Santé publique lors de leur point presse quotidien. Au total, 320 nouveaux patients ont été admis dans les hôpitaux et 399 personnes ont pu les quitter. "Nous ne pensons pas que nous aurons dans les jours qui viennent un nouveau pic", a expliqué le porte-parole interfédéral Covid-19 Emmanuel André, qui a également confirmé que la force du virus diminuait, avec un taux d'infection évalué à 0,8 actuellement en Belgique.