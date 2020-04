Philippe et Mathilde rendent visite à l’hôpital de la Citadelle à Liège

Après une réunion de travail avec la direction de l'hôpital, le Roi et la Reine se sont rendus aux cuisines, qui ont dû, elles aussi, s'adapter au coronavirus.



Le roi Philippe et la reine Mathilde ont poursuivi leur visite par le magasin où le matériel, stérile ou non, arrive. Il abrite également la pharmacie. Les équipes ont assuré au couple royal que l'hôpital n'avait pas connu de pénurie, même si ses stocks ont été sous pression. Le personnel a dû s'adapter, changeant de fournisseur, passant des commandes en Asie et adaptant le matériel reçu.



Enfin, les souverains ont terminé leur visite par le laboratoire où les tests de dépistage sont réalisés. La semaine dernière, le roi Philippe avait déjà rendu visite à l’hôpital universitaire de Jette.