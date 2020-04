Porter un masque en rue est en principe condamnable à cause de la loi anti-burqa

De plus en plus de monde porte un masque en rue pour se protéger du covid-19. D’après le Conseil national de sécurité, le masque jouera d’ailleurs un rôle primordial lors du déconfinement de la population. Mais d’un point de vue strictement juridique, cacher son visage dans l’espace public est passible d’une amende. La chance de se faire verbaliser est évidemment minime, mais cette possibilité existe bel et bien, depuis l’entrée en vigueur, en 2011, de la loi anti-burqa et niqab.